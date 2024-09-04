الجيش الروسي يحرر بلدتين جديدتين ويدمر مواقع صناعات عسكرية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة حررت بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووجهت ضربة جوية واسعة لمصانع الأسلحة ومستودعاتها بمدينة لفوف، ودمرت مركزاً تدريبياً بما فيه من خبراء أجانب في وسط وشمال أوكرانيا.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن قواتها دمرت في الـ 3 من الشهر الجاري مركز التدريب 179 للقوات الأوكرانية في مدينة بولتافا وسط أوكرانيا تجمع فيه جنود ومدربون أجانب مختصون في الاتصالات والحرب الإلكترونية دربوا قوات كييف ومشغلي المسيرات الأوكرانية على ضرب الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مدينة لفوف غرب أوكرانيا التي نشطت بدعم حلف شمال الأطلسي “الناتو” في إنتاج وصيانة المكونات الإلكترونية للطيران والأسلحة الصاروخية.

وحسب الوزارة واصلت قوات “الشمال” الروسية تقدمها على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت قوات كييف 75 عسكرياً وعربات وآليات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.

وعززت قوات “الغرب” الروسية مواقعها في خاركوف وجمهورية لوغانسك وصدت هجوماً واحداً وكبدت القوات المهاجمة 480 قتيلاً ودمرت له مدافع غربية ومدرعات ومحطة رادار و5 مستودعات ذخيرة.

وحسنت قوات “الجنوب” مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر قوات كييف 670 عسكرياً ومدافع غربية ومركبات وآليات و5 مستودعات ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

وحررت قوات “المركز” بلدة كارلوفكا في جمهورية دونيتسك، وصدت 7 هجمات وكبدت القوات الأوكرانية 480 قتيلاً ودمرت مدرعة ومدافع وآليات وأسلحة غربية، كما حررت قوات “الشرق” بلدة بريتشيستوفكا في نفس الجمهورية وصدت هجوماً واحداً وكبدت قوات كييف 150 عسكرياً.

وألحقت قوات “دنيبر” خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف وكبدته 80 عسكرياً ومدرعات ومحطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.

وذكرت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 صاروخاً من نوع “هيمارس”، إضافة إلى 30 مسيرة.

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