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لافروف: لا داعي للعبث معنا بخصوص نوعية التسليح الأمريكي لنظام كييف

2024-09-04

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء لجهة تزويد النظام الأوكراني بالأسلحة.

وتعليقاً على الأنباء المتداولة حول احتمالية تزويد واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى، قال لافروف في حديث صحفي وفق وكالة سبوتنيك: “لقد تجاوز الأمريكيون العتبة التي حددوها لأنفسهم، ولا داعي للعبث معنا بشأن خطوطنا الحمراء، هم يعرفون جيداً أين هي”.

وكان لافروف أكد في وقت سابق أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.

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