التعاون المشترك محور مباحثات وزير الاقتصاد ورئيس بلدية طهران

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل مع رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الخليل خلال لقاء عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والخدمات المتنوعة وإمكانية التنسيق المشترك لإقامة مشاريع تصب في مصلحة البلدين الصديقين.

واستعرض الاجتماع إمكانية إقامة معارض منتجات في كلا البلدين، بما يعكس طبيعة الإنتاج المادي والثقافي بكل بلد في البلد الآخر، سعياً لتطوير العلاقات التجارية المشتركة ونقل المعارف.

كما ناقش المجتمعون ضرورة تبادل الخبرات حول بعض المشاريع، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

منار ديب

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