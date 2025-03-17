اختراعات وابتكارات منوعة لمبدعين شباب في معرض لفرع شبيبة الحسكة

الحسكة-سانا

نظم فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة اليوم المعرض الختامي للمشاركين في المسابقة الوطنية العلمية للمبدعين والمخترعين الشباب التي أقامها على مستوى الفرع منذ نحو عشرة أيام والتي سيتم من خلالها اختيار عدد من المشاريع للمشاركة في المسابقة المركزية التي ستقام على مستوى سورية.

وبين أمين فرع المنظمة مجد الحريث في تصريح لمراسل سانا أن التحضير للمسابقة العلمية للمبدعين والمخترعين الشباب تم العمل عليه منذ نحو أربعة أشهر، واستهدف الشباب المبدع في ثلاث مراحل وشرائح عمرية هي الإعدادية، والثانوية، وما بعد الثانوية، وسيتم في ختامها ترشيح عدد من المخترعين والمبدعين المميزين على مستوى الفرع للمشاركة بالمسابقة المركزية.

ولفت إلى أن معرض اليوم حفل باختراعات وابتكارات مميزة في مختلف المجالات الصناعية والإلكترونية والطاقة البديلة وإعادة التدوير والمخططات الإنشائية، وكلها مشاريع تبشر بشباب سوري مبدع قادر على خدمة وطنهم وتسخير إمكاناتهم الإبداعية خدمة له وفي سبيل نهضته.

ومن المشاركين قدم ياسين عبد الله مشروعين في المعرض الأول عبارة عن نموذج مبسط للوح التعليم البسيط الذي يسطر ويرسم دون أي أقلام ويساعد الطالب والمدرس على الكتابة بشكل منتظم ودون أي ارتباط بالأجهزة الكهربائية، أما المشروع الثاني فهو في مجال الطاقة البديلة التي تعمل في الليل عبر تخزين الكهرباء التي تولدها الطاقة المائية.

كما قدم المشارك علي عبد الكريم مشروع آلة لحام بدائية للحديد تستخدم في الحالات الطارئة والإسعافية، ومشروعاً آخر لتوليد الطاقة الكهربائية عبر تسخين الماء.

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