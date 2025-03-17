ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40861

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 42 شهيداً و107 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 334 على القطاع ارتفع الى 40861 شهيداً و94398 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

واستشهد ستة فلسطينيين ظهر اليوم، في قصف الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين شمال قطاع غزة.

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