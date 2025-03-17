النفط يواصل تراجعه في الأسواق العالمية

طوكيو-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم لتسجل انخفاضاً جديداً، بعد أن هبطت بأكثر من أربعة بالمئة في الأسواق أمس.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني المقبل هبطت 28 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 73.47 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الأول المقبل 31 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 70.03 دولاراً.

وجاءت هذه التراجعات بعد أن أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكية أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تراجع بشكل لافت، ليصل إلى أدنى مستوى له في تموز الماضي.

وفي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في آب وتباطؤ نمو أسعار المساكن الجديدة في الشهر نفسه.

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