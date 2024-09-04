بيسكوف: روسيا تستبعد أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاهها عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة

موسكو-سانا

استبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية رداً على سؤال بشأن النهج الأمريكي في التعامل مع روسيا عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكي: “هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأمريكية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث، هناك الآن معركة انتخابية ساخنة، وكل من الملف الأوكراني والملف الروسي نشطان على جدول الأعمال”.

من جانب آخر، أوضح بيسكوف أن موسكو تأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستضرب عمق الأراضي الروسية، بأسلحة أمريكية بعيدة المدى.

وأضاف بيسكوف: “الآن تتعرض الأراضي الروسية لهجوم مستمر بأسلحة أمريكية الصنع” مشيراً إلى أن درجة التدخل الأمريكي في الصراع الأوكراني تتزايد باستمرار.. والآن لا يوجد سبب لافتراض أنها ستصل إلى حد ما ولن تذهب إلى أبعد من ذلك//.

وفيما يخص ما يسمى مذكرة الجنائية الدولية “لاعتقال الرئيس فلاديمير بوتين”، أكد بيسكوف أن هذه المذكرة لن تمنع بأي شكل من الأشكال تطوير العلاقات بين روسيا وشركائها.

ولفت بيسكوف إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية التي لا نعترف باختصاصها، لا يمكن ولن تكون عائقاً أمام تطوير علاقات روسيا مع الشركاء والدول المهتمة بتطوير العلاقات الثنائية والاتصالات الدولية”، مبيناً أن رأي الأغلبية الدولية حول آفاق التعاون أوسع بكثير من “الضغوطات التي وضعتها هذه المحكمة”.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً زيارة إلى منغوليا، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وقبل الزيارة صرح بيسكوف أن موسكو وأولان باتور ليس لديهما أي مشاكل تتعلق بقرارات هذه المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في آذار 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استناداً لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بخطف روسيا أطفال دونباس.