أمسية موسيقية لعازفة البيانو لين جناد بمرافقة أوركسترا أورفيوس بدار الأسد

دمشق- سانا

بلغة اعتمدت على دمج عدة أنماط بمرافقة الأوركسترا أحيت عازفة البيانو لين جناد وأوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو اندريه معلولي أمسية موسيقية أقامتها هيئة دار الأسد للثقافة والفنون على خشبة مسرح الأوبرا بدمشق.

تأتي الأمسية بشكل سنوي في دار الأسد لتعبر فيها عن فكر موسيقي مختلف لمشروعها الذي تعمل عليه منذ سنوات من خلال طرح مواد موسيقية متنوعة كلاسيكية وسيمفونية وموسيقا لأفلام عالمية بلغة موسيقية مختلفة ودمج عدة أنماط موسيقية من خلال كتابتها للأوركسترا، بالإضافة إلى دمج الموسيقا الكلاسيكية مع الجاز واللاتيينة مع العربية.

وقدمت جناد في الأمسية تسع مقطوعات منوعة حيث بين المايسترو معلولي في تصريح لـ سانا أن فكرة الأمسية تقوم على تقديم توليفة بين الأنماط الموسيقية المختلفة لمقطوعة موسيقية واحدة وهذا الفكر يقدم لأول مرة في الوطن العربي بالتعاون بين أوركسترا أورفيوس والعازفة لين جناد بهدف إنتاج محتوى فني يليق بالموسيقا السورية وبجمهور متذوق للفن الأصيل والمعاصر في آن معا.

يذكر أن عازفة البيانو لين جناد من مواليد دمشق عام 1985، حائزة شهادة في الموسيقا اختصاص بيانو من المعهد العالي للموسيقا بدرجة امتياز، وإجازة في اللغة الفرنسية من جامعة دمشق عام 2009، وتعمل حالياً مدرسة في المعهد العالي للموسيقا، ومعهد صلحي الوادي للموسيقا، ولها عدة مشاركات جماعية وحفلات فردية.

أما أوركسترا أورفيوس فتأسست عام 2004 على يد قائدها اندريه معلولي الذي أراد تشكيل فرقة احترافية عالية المستوى تقدّم الموسيقا العالمية بشكل محبّب وبسيط وتنشرها على أوسع نطاق، وهي معنيّة بتقديم الموسيقا الجادّة بكل أنماطها الكلاسيكية والعربية، لتصبح مستساغة بسورية من أكبر شريحة من الجمهور ولا تبقى حكراً على المهتمين والنخبة والمستمعين.

زينب علي

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