مدرسة بزينة المختلطة التابعة لمجمع النشابية التربوي في الخدمة بداية العام الدراسي الجديد

ريف دمشق-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي /يو إن دي بي/ أعمال الترميم في مدرسة بزينة المختلطة التابعة لمجمع النشابية التربوي.

مدير التربية الدكتور عبد الحليم محمود اليوسف أشار في تصريح لـ سانا إلى أن أعمال الترميم ساهمت في تحويل البيئة الفيزيائية في المدرسة إلى عنصر جذب للتلاميذ وتوفير مساحات خضراء داخل المدرسة وتنظيم المساحات الخارجية وتزويدها بمظلات شمسية إضافة إلى إنشاء مداخل ومخارج لذوي الإعاقة مما ينعكس إيجاباً على المعلمين وتلاميذهم، مؤكداً أن المدرسة ستدخل في الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

وتضم المدرسة /18/ غرفة صفية، و/10/ إدارية، إضافة إلى مخبر وقاعة حاسوب، وتم تزويد المدرسة بمنظومة طاقة شمسية لتأمين الكهرباء اللازمة وفق رئيسة الأبنية المدرسية المهندسة بشرى كوسا.

ولفتت كوسا إلى أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة ريف دمشق لإتمام مشروع الترميم مما أسهم بجعلها صرحا تعليما يحتذى.

رحاب علي

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