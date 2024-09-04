زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يواصل تأجيج الصراع الأوكراني بدلاً من السعي لإرساء السلام

بروكسل-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يؤجج الصراع في أوكرانيا عبر استمراره بإمداد نظام كييف بالأسلحة وتجاهل المبادرات العالمية لتحقيق التسوية بدلاً من السعي لإرساء السلام.

وقالت زاخاروفا تعليقاً على تصريح لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبر الصيف الماضي، كان دموياً، إن الأمر أصبح كذلك بسبب استمرار إمداد النظام الأوكراني بالأسلحة الغربية والهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها هذا النظام ضد روسيا ومواطنيها.

وأوضحت زاخاروفا أن بوريل أشار بوضوح إلى أن إنهاء الأعمال القتالية ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي، الذي كان بإمكانه وقف إراقة الدماء خلال أسبوعين فقط عن طريق وقف إمداد النازيين الجدد في كييف بالأسلحة، لكن بدلاً من ذلك، تصدر تصريحات في الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تسريع وزيادة إمدادات الأسلحة.

واعتبرت زاخاروفا إن الاتحاد الأوروبي يواصل التركيز على استمرار الحرب بدلاً من إرساء السلام من خلال المفاوضات لافتة إلى أن جزءاً من استراتيجية إطالة أمد الصراع وتأجيجه هو دعم الخطط غير القابلة للتنفيذ مثل ما يسمى بـ (صيغة زيلينسكي) وتجاهل مبادرات دول الأغلبية في العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency