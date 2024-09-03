طقس الأربعاء.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية على الساحل

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، مع استمرار تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من منطقة القلمون.

الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 55 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية وأجزاء من المنطقة الساحلية تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…