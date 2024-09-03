وفاة وإصابة 129 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة والسيول في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتفعت حصيلة الضحايا والمصابين جراء الأمطار والفيضانات في محافظة الحديدة غرب اليمن منذ مطلع الشهر الماضي إلى 129 شخصاً.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن لجنة الطوارئ في المحافظة قولها في بيان اليوم: إن “حصيلة ضحايا السيول التي شهدتها محافظة الحديدة ارتفعت إلى 95 قتيلاً و34 مصاباً”، موضحة أن 11 شخصاً قضوا خلال الـ 3 أيام الماضية بحوادث غرق وتهدم منازل وصواعق جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المديريات منذ مساء الثلاثاء الماضي.

ولفتت اللجنة إلى استمرار أعمال الإغاثة الطارئة ومساعدة الأسر المتضررة التي جرفت السيول منازلها، وكذلك فتح وتسوية الطرق المقطوعة وتنفيذ إجراءات عاجلة لتصريف مياه السيول للتخفيف من الأضرار والخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وتركزت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن منذ مطلع آب الماضي على محافظات الحديدة ومأرب والمحويت وريمة وحضرموت وتعز وصعدة وحجة وصنعاء.

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