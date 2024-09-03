تعاون روسي بيلاروسي لإنتاج مروحيات مسيّرة بحلول عام 2025

موسكو-سانا

أعلنت وكالة التنمية الاستثمارية في محافظة روستوف الروسية أن شركة غوريزونت تنوي، بالتعاون مع مكتب المروحيات المسيّرة في مدينة مينسك البيلاروسية، أن تطلق في منتصف العام المقبل “إنتاج مروحيات مسيّرة في مدينة روستوف الروسية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخدمة الصحفية للوكالة قولها: “إن إنتاج المروحيات لن يعتمد أبداً على مكونات أجنبية، وستحل محلها منتجات شركات روسية، بما في ذلك شركة بشتاو المتخصصة في إنتاج الإلكترونيات الميكروية وأجهزة الكمبيوتر وشركة ألميكا العلمية الإنتاجية المتخصصة في إنتاج البوليميرات الفائقة، ومن المخطط أيضاً أن يتم إنشاء مركز لصيانة وإصلاح الطائرات المسيّرة وتدريب المتخصصين على قيادتها”.

يذكر أن مصنع غوريزونت الروسي يعمل على إنتاج الأنظمة الجوية المسيّرة منذ عام 2011 ويخطط في الوقت الراهن للانضمام إلى مشروع الأنظمة الجوية المسيّرة الذي يقوم بإنشاء مراكز علمية إنتاجية في المناطق الروسية بما فيها محافظة روستوف.

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