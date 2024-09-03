بوتين: استمرار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومنغوليا

أولان باتور-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين روسيا ومنغوليا تتطور في مختلف الأصعدة والمجالات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال محادثات مع رئيس منغوليا أوخناغين خوريلسوخ في العاصمة المنغولية أولان باتور اليوم: إن” العلاقات بين البلدين تواصل التطور في جميع الاتجاهات”، موضحاً “أن التعاون بين روسيا ومنغوليا نشط للغاية في المجال السياسي والاقتصادي، وقد دخلنا في مسار النمو في العلاقات التجارية وحجم التجارة، كما أن العمل الفعال جار في المجال الإنساني وخاصة في مجال التعليم”.

ودعا بوتين نظيره المنغولي لحضور قمة دول بريكس المقررة في مدينة قازان الروسية في الفترة بين الـ22 وحتى الـ24 من تشرين الأول المقبل، مضيفاً: إن “هذا الحدث سيكون الأول من نوعه بعد انضمام دول جديدة للمجموعة، وآمل أن تحضروا القمة”.

من جانبه نوه رئيس منغوليا بالزيارة التي تأتي في عام يحتفل فيه البلدان بذكريات سنوية عدة، بما في ذلك الذكرى الثمانون للانتصار المشترك عند نهر خالخين غول، والذكرى الخمسون لتأسيس مدينة إردينيت.

وأبلغ خوريلسوخ بوتين بالتغييرات الأخيرة في النظام السياسي في منغوليا، مشيراً إلى أن البلاد تعمل في ظروف سياسية مستقرة.

وكان بوتين وصل مساء أمس إلى أولان باتور في زيارة رسمية سيبحث خلالها القضايا الدولية والإقليمية الحالية، وتطوير العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ومن المقرر في ختام المحادثات التوقيع على جملة من الاتفاقيات.

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