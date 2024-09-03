العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، وأغار طيرانه الحربي صباح اليوم على أطراف بلدة عيتا الشعب، كما حلق على علو منخفض فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وتعرضت بلدة الخيام نحو الساعة الخامسة فجراً لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف كما أطلق العدو فجراً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه رأس الناقورة واللبونة.

وكانت الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت قبل منتصف الليل، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي زبقين وياطر والأودية المجاورة وعلى محيط بلدة طيرحرفا في قضاء صور.

وألقى العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسيّر المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري، وصولاً إلى مشارف نهر الليطاني.

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