تحية للروائي موسى العلي والباحث محمد قجة… ندوة في مهرجان أم الربيعين بصافيتا

طرطوس-سانا

احتضن المركز الثقافي في صافيتا اليوم فعاليات ثاني أيام مهرجان أم الربيعين الثقافي الرابع والعشرين بعنوان “تحية للروائي موسى العلي والباحث الموسوعي محمد قجة” والذي يعتبر إحياء لرحيل الكاتب الصحفي إبراهيم عبد الهادي.

وتضمنت فعاليات المهرجان ندوة تحية للروائي موسى العلي والباحث الموسوعي محمد قجة وفقرة موسيقية متنوعة شارك بها الفنان يوسف عبدو واليافع زيوس ميهوب على ألة الكمان.

وعرض فيديو عن الروائي الراحل العلي تضمّنَ أهم المحطات التي عاشها والمناصب واللقاءات خلال مسيرته حياته.

وأوضح الكاتب والإعلامي علام عبد الهادي لمراسلة سانا أهمية المسيرة الأدبية للروائي الراحل موسى العلي وتحدث عن جوانب شخصيته الإبداعية والوطنية الفكرية المهمة التي أثرى بها الحياة الثقافية مضيفاً قيماً جديدة للرواية السورية، مؤكداً أنه برز كقائد وخبير وحكيم تماهت قضاياه وهمومه مع قضايا الوطن.

أما الشاعر سامر كحل من محافظة السويداء فبين أن الجوانب الإنسانية والحياتية المتشعبة والمتنوعة التي عاشها الروائي موسى العلي صقلت من شخصيته الروائية والتي تجسدت من خلال نتاج خمس روايات، لافتاً إلى أن الروائي يجسد الجانب الإنساني الحقيقي تاركاً بصمة مميزة في مجال اللغة بطريقة استثنائية.

أما الأديبة سعاد مكارم فتحدثت عن أهم أعمال العلي الروائية والأدبية والمواضيع التي تناولها كل عمل له، ولغته الروائية التي كان يكتب بها أعماله وحسّه الإنساني الواضح في الروايات، كما استعرضت أعماله الخمس (عشق الشرق) و(أرض السهل) و(الانتزاع) و(حي الشير) و(رؤى الطاهر).

ابنة الفقيد الإعلامية ناهد العلي قامت بتوزيع بعض إصدارات الروائي موسى العلي هدية للحضور، حيث أشارت أن أسلوب الروائي تميز بعمق الثقافة والفكر والأدب ومتانة الأسلوب ورشاقته، متناولاً مختلف الجوانب الاجتماعية والوطنية والسياسية من خلال الحبكة الروائية.

الشاعر علي سليمان والأديبة ألوان عبد الهادي قدما إضاءة عن الباحث الراحل محمد قجة من على نشأته ومسيرته العلمية وحياته العملية والتذكير بأهم أعماله الأدبية والروائية والمناصب التي شغلها خلال مسيرة حياته.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen