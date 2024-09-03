الفيلم الروائي السوري القصير “الزريبة” يحصد جائزة في مهرجان براتشيانو السينمائي الدولي بإيطاليا

روما-سانا

حصد الفيلم الروائي السوري القصير “الزريبة” سيناريو وإخراج الأيهم علي جائزة أفضل فيلم اجتماعي من مؤسسة غاسب ضمن مهرجان براتشيانو السينمائي الدولي بإيطاليا.

ومنحت مؤسسة غاسب إحدى المؤسسات المنظمة للمهرجان هذه الجائزة لفيلم الزريبة كونه قام بتقديم حكاية كاملة بدون أي كلمة، فهو فيلم صامت قائم على المشاعر.

وتفاعل الجمهور مع الحكاية التي قدمت حياة إنسان اختلط عليه العام بالخاص والحقيقة بالخيال والجنون بالتعقل، إنها حكاية سامر، شاب في مطلعِ العمر تنقلب حياته رأساً على عقب.

واستلم المخرج علي الجائزة في بلدة براتشيانو في إيطاليا حيث عرض الفيلم في الهواء، فيما أشار إلى أنها كانت تجربة ممتعة جداً وغنية فنيّاً، ولاسيما أنه شارك في المهرجان 32 فيلماً من جميع أنحاء العالم معبراً عن سعادته بها والتي تعني له الكثير وتعطيه حافزاً كبيراً لإكمال طريقه الذي كان صعباً جداً.

والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما عام 2022 وهو من بطولة الفنان مروان خلوف.

شذى حمود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen