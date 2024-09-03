في دار الأسد…أمسية موسيقية كلاسيكية لطلاب أوركسترا معهد صلحي الوادي

دمشق-سانا

أحيا طلاب أوركسترا معهد صلحي الوادي للموسيقا بقيادة الموسيقي جورج موسى أمسية موسيقية كلاسيكية على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وتضمن برنامج الأمسية مقطوعات موسيقية من مختلف الحقب الزمنية بهدف تقديم لمحة عن تطور الموسيقا عبر العصور حيث بدأت الأمسية بمقطوعة “الشتاء” لفيفالدي، وهي جزء من موسيقا الحجرة، تلتها سيمفونية من عصر الموسيقا الكلاسيكية ثم كونشيرتو الفلوت لموزارت، واختتمت الأمسية بالفالس الثاني من القرن العشرين.

وفي حديثه لسانا أوضح مدير معهد صلحي الوادي الموسيقي بريام سويد أن اختيار هذه المقطوعات لم يكن عشوائياً بل جاء في محاولة لعرض جميع الحقب الزمنية التي مرّ بها تاريخ الموسيقا وهذا يتيح المجال لتعزيز مهارات الطلاب من خلال مقطوعات مخصصة عادةً لأوركسترا المحترفين.

وأكد أن التحضيرات لحفل طلاب المعهد تخضع لكل المعايير والشروط التي تخضع لها أي حفلة موسيقية احترافية.

وقال الموسيقي جورج موسى: “كل عام نحرص على تقديم تحدٍ جديد للطلاب، لرفع مهاراتهم ومقدراتهم بالإضافة لتقديم موسيقا راقية وأصيلة لبلدنا، وفي هذا العام كان التحدي هو أداء العزف المنفرد لطلابنا بمرافقة الأوركسترا، وقد برعت الطالبة بيتريس عازر بأداء كونشيرتو الفلوت لموزارت، وأبدعت الطالبة شهد الخوري بأداء مقطوعة “الشتاء” لفيفالدي وعزفها منفردة على آلة الكمان.

مريم حجير

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