ارتفاع تدفق السياح الأجانب إلى روسيا بنحو 3 مرات عن صيف العام الماضي

موسكو-سانا

ارتفعت نسبة تدفق السياح الأجانب إلى روسيا صيف هذا العام بمقدار 2.5 إلى 3 مرات مقارنة بصيف العام الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيانات رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية قولها اليوم: “إن إطلاق التأشيرة الإلكترونية إلى روسيا ساهم في زيادة تدفق السياح إلى روسيا”.

وأطلقت روسيا في العام الماضي الفيزا الإلكترونية لمواطني 55 دولة بينها دول عربية في خطوة تهدف لجذب المزيد من السياح الأجانب إلى البلاد بينما تعمل الحكومة منذ سنوات على تحفيز السياحة الداخلية في روسيا من خلال برامج دعم لقطاع الطيران والشركات السياحية، وتطوير البنية التحتية السياحية.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف كشف الشهر الماضي عن زيادة في تدفق السياح الأجانب وخاصة من الدول الخليجية إلى روسيا، مشيراً إلى أن السياحة من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ازدادت بشكل ملحوظ.

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