نقل دمشق: توقف عمل مركز نهر عيشة للصيانة ونقل خدماته إلى الزبلطاني

دمشق-سانا

أعلنت مديرية نقل دمشق توقف العمل في مركز المديرية الكائن في نهر عيشة الميدان، ونقل كل إجراءات معاملات المراجعين ومركباتهم وفحصها فنياً إلى مقر المديرية بمنطقة الزبلطاني بدمشق.

وأوضح مدير نقل دمشق المهندس محمد علي ديب في تصريح لمراسل سانا أن توقف العمل في مركز المديرية بنهر عيشة من أجل إجراء أعمال الصيانة وإعادة تأهيله ودعمه بالتجهيزات اللازمة لخدمة المواطنين، وسيعود المركز لتقديم خدماته فور الانتهاء من هذه الأعمال.

وأشار المهندس ديب إلى أن المديرية وضعت مؤخراً أربع صالات لخدمة معاملات المركبات في الزبلطاني مجّهزة بكل المعدات اللازمة ومرتبطة إلكترونياً لخدمة معاملات مركبات المواطنين بشكل مستمر خلال ساعات الدوام الرسمي، لافتاً إلى أنه يمكن لمالكي المركبات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عن بعد التي توفر عليهم عناء المراجعة، إلا في بعض الحالات التي تخص المركبة، مؤكداً استعداد الكوادر الإدارية والفنية في مقر المديرية بالزبلطاني لتقديم خدماتهم للمواطنين.

مهران معلا

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