معرض فني يلخص مسيرة الفنان جمال العباس في ثقافي السويداء

السويداء-سانا

ثمانية وثمانون عملاً فنياً، تنوعت بين تصاميم لأغلفة الكتب وبوسترات لمعارض وصور فوتوغرافية للوحات فنية، إضافة إلى كتاب توثيقي لأعماله عبر خمسة وخمسين عاماً مرت.. كانت أهم ما تضمنه معرض “مسيرتي الفنية” للفنان جمال العباس والذي تم افتتاحه اليوم في قصر الثقافة بالسويداء.

وقال الفنان العباس في تصريح لمراسل سانا: “المعرض هو جامع لما قدمته خلال مسيرتي الفنية منذ البدء وحتى هذا التاريخ، وهو يأتي ضمن رسائلي لتوسيع دائرة التذوق الفني، واحتوى على ما قدمته فنياً عبر السنوات الطويلة منذ عام 1970 وحتى الآن، بداية من صور لوحاتي الفنية إلى اللوحات التي رسمتها لأغلفة الدواوين الشعرية ولوحات أغلفة مجلة الموقف العربي والموقف الأدبي التي كانت تصدر في دمشق، وصولاً إلى بطاقات الدعوة التي احتفظت بها، وهي تخص المعارض الفردية والجماعية التي أقمتها أو التي شاركت بها”.

بدوره أكد الفنان التشكيلي نضال خويص أن معرض الفنان العباس هو عرض لمسيرة فنية لشخص من رواد الحركة التشكيلية في سورية، وقد قدم أنماطاً مختلفة لأعمال تتراوح بين الواقعية الحديثة والتجريد، كما أنه يقدم تجربة فريدة وجريئة في طرح مفاهيم اللون القائم على خبرة عميقة، وتوازن مستمد من فلسفة الجمال لإنشاء بيئة منسجمة مع رماديات اللون الحار والبارد، لذلك يعتبر هذا المعرض أحد الدروس المهمة لكل فنان تشكيلي أو مهتم بالفن.

يذكر أن الفنان العباس من مواليد السويداء عام 1941، وهو أول خريج من مدينة السويداء من كلية الفنون الجميلة قسم الرسم والتصوير في جامعة دمشق عام 1969، وهو أول مؤسس للجنة النقابية وأول رئيس لفرع نقابة الفنانين في المحافظة عام 1979، وشارك في معارض دولية في موسكو وبرلين وبغداد وليبيا.

طلعت الحسين

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