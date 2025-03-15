الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع

واشنطن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع.

ووفقاً لوكالة رويترز، استقر الذهب عند 2505.11 دولارات للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له في جلسة 23 آب الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.30 دولاراً، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.64 دولاراً للأوقية، لتلامس أدنى مستوى لها في غضون أسبوعين، وزاد البلاتين تقريباً 0.4 بالمئة إلى 929.75 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 969.02 دولاراً للأوقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen