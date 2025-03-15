ستة أطفال فائزين بمسابقات إبداعية لوزارة الثقافة يشاركون بالمنتدى الثقافي الدولي للأطفال في روسيا

موسكو-سانا

شاركت وزارة الثقافة بفعاليات المنتدى الثقافي الدولي للأطفال في روسيا الاتحادية من خلال ستة أطفال فازوا بمسابقات إبداعية أقامتها الوزارة في وقت سابق.

والمجالات التي شارك فيها الأطفال هي الأعمال اليدوية التراثية، ومسرح خيال الظل، والفنون التشكيلية، والعزف على آلات “القانون والكارنيت والبيانو” لأن بعضهم من طلبة معهد صلحي الوادي للموسيقا.

وأكدت مديرة مديرية ثقافة الطفل في الوزارة ملك ياسين أهمية هذه المشاركة للتبادل الثقافي ولاكتساب الأطفال الخبرة والمعرفة الثقافية لتطوير إبداعاتهم الفنية، موضحة أنهم قدموا إبداعات فنية ثقافية تمثل ثقافة المجتمع السوري التي نالت التفاعل الكبير والاستحسان من الحاضرين في موسكو.

رشا محفوض

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