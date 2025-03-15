قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مدينة طولكرم في الضفة الغربية وحاصرت مستشفيين وجرفت طرقات عدة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت المدينة من جهتها الغربية وجابت شوارعها وأحياءها قبل أن تحاصر مستشفيي الشهيد ثابت ثابت والإسراء التخصصي وسط إطلاق الرصاص.

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في محيط دوار العليمي المدمر جراء الاقتحامات السابقة، وأعاقت حركة مرور المركبات والفلسطينيين في المكان.

كما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى غرب المدينة وسط تحليق مكثف للطيران المسير على ارتفاع منخفض.

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