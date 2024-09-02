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تشكيلة من اللوازم المدرسية يوفرها فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا

2024-09-02

درعا-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة بدرعا معرضاً للوازم المدرسية في صالة سندس، والذي يوفر تشكيلة واسعة من القرطاسية واللباس المدرسي، وكل ما يحتاجه الطالب بأسعار منافسة.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس عمر السعدي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع يوفر مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة وجودة عالية تسهم في تخفيف بعض الأعباء والتكاليف المادية عن المواطنين، وذلك قبيل حلول العام الدراسي الجديد.

ولفت عدد من المواطنين إلى أن التشكيلة تناسب المراحل التعليمية، وتسهم في كسر الأسعار والتدخل إيجاباً في الأسواق، داعين إلى استجرار كميات إضافية بشكل متتابع ودون انقطاع.

قاسم المقداد

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