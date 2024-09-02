القادري وكريزان بطلا السرعة والدريفت في سباقات دمشق

دمشق-سانا

ثلاثة أيام حافلة بالشغف والإثارة والحماس مع حضور كثيف لجمهور رياضة السيارات، هو العلامة الفارقة خلال استعراض “داماسكس اوتو شو” الذي أقيم لأول مرة في مدينة المعارض القديمة وسط دمشق، وتضمن ثلاثة سباقات متنوعة بتنظيم من نادي السيارات السوري.

واحتكر المتسابق محمد كريزان بطولة سباقي الدريفت، فيما حقق المتسابق أنس القادري بطولة سباق السرعة.

ففي سباق التحدي “دريفت” جاء أولاً محمد كريزان 366 نقطة، تلاه أحمد كريزان 323، ثم باسل قلعي 318 ويزن قزاز 314 وملاذ السمان 293.

وفي سباق تحدي “سبيد” الإنتاج الخاص جاء أولاً أنس القادري 2.14.56د، ثم إبراهيم زعويط 2.19.22د وأيسر أبو حمدان 2.22.57د وقصي ناصر الدين 2.39.50د وطه برنية 2.44.12د.

وحقق المركز الأول في سباق تحدي “سبيد” الإنتاج التجاري مازن النجار 2.15.48د، تلاه معاذ القادري 2.22.29د وهاني الجبان 2.31.58د وزاهر دحكول 2.33.76د وصادق فرعون 2.35.62د.

أما سباق تحدي أسلوب الدريفت الحر فنال محمد كريزان 433 نقطة المركز الأول، تلاه أحمد كريزان 383 وباسل قلعي 331 ويزن قزاز 320 ومرهف شويكي.

مدير السباق وسيم الحامض قال في تصريح صحفي: إن “إقامة السباقات وسط دمشق تجربة مميزة وتحد كبير، لافتاً إلى أن نجاح وتميز الحدث فاق توقعات الجميع وهذا ما لمسناه من التفاعل الإيجابي من المتسابقين والجمهور الكبير الذي تواجد على مدار ثلاثة أيام، والذين طالبوا بتكرار الحدث، وهو ما سنسعى إليه مستقبلاً”.

محمد الخاطر

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