قصائد وجدانية وغزلية بأمسية شعرية للنادي الثقافي الشبابي في حمص

حمص-سانا

نظم فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص اليوم أمسية شعرية للنادي الثقافي الشبابي قدم فيها الشعراء الشباب مجموعة من القصائد الوجدانية والغزلية.

وشارك الشاعر أحمد المصري بقصيدة عمودية بعنوان “مجاز على حافة السقوط” تتحدث عن الحلم والحقيقة بأسلوب سهل قريب من المتلقي.

وقدم الشاعر نضال مشارقة قصيدة عمودية غزلية بعنوان “كيف أحبك”، فيما كان للشاعر عبد السلام صبرا قصيدة عمودية بعنوان “أغان من الليل” وهي قصيدة ذاتية استخدم فيها الأسلوب الرمزي والألفاظ الموسيقية.

‏وشارك الشاعر أحمد زيد بقصيدة عمودية بعنوان “إلى الضفة الأخرى من الوقت” القصيدة الحائزة على جائزة سامي البارودي من مديرية ثقافة حماة وتحمل طابعاً إنسانياً، وتدعو إلى المثل الإنسانية العليا.

لارا أحمد

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