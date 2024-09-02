وزير الصناعة لـ سانا: المرسوم 22 لعام 2024 يسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات والمعامل

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار أن المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2024 الصادر اليوم والمتعلق برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة يدعم بشكل كبير التعليم التقاني، ويشكل خطوة إستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الوزير جوخدار في تصريح لـ سانا إلى أن دخول خريجي المعاهد التقانية الأوائل في سوق العمل يعزز من قيمة التعليم التقاني، ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق بهذه المعاهد، حيث يسهم رفع نسبة توظيف الخريجين الأوائل في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات والمعامل الإنتاجية بفضل المهارات التقنية التي يمتلكها هؤلاء الخريجون، والتي اكتسبوها خلال دراستهم وتدريبهم على تقنيات صناعية متقدمة، كما يساهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات القطاع الإنتاجي.

ويتبع لوزارة الصناعة 5 معاهد تقانية 3 منها في دمشق هي المعهد التقاني للصناعات الكيميائية والمعهد التقاني للصناعات التطبيقية والمعهد التقاني للصناعات النسيجية، ومعهد للصناعات التطبيقية في كل من حلب وحمص، لافتاً إلى أنه تم خلال مفاضلة العام الدراسي الماضي قبول 250 طالباً وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة والمهنية في كل معهد.

لؤي حسامو

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