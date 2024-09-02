عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ 332 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، كما قصف مخيم النصيرات شمال القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال سيارة أمام عيادة الرمال غرب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل جنوب غرب حي الصبرة وحي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وجنوب القطاع قصف طيران الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، فيما قصفت المدفعية المنطقة الشمالية لمدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40738 فلسطينياً وإصابة 94154 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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