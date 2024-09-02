2 أيلول 2023- لاعبة منتخب سورية للتايكوندو شمس أحمد تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجامعات في روسيا

دمشق-سانا

47 ق.م – ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصّب ابنها شريكا لها في المُلك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون.

1666- اندلاع حريق في لندن استمر لثلاثة أيام وحول أكثر من عشرة آلاف منزل إلى رماد.

1752- بريطانيا تعتمد التقويم الغريغوري رسمياً، وذلك بعد ما يقرب من قرنين من تبني معظم دول أوروبا الغربية له.

1941- “أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية” تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفكرية.

1944- إيطاليا تبرم معاهدة مع حكام اليمن تعطي لها الحق في السيطرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

1945- انتهاء الحرب العالمية الثانية.

2007- الجيش اللبناني يعلن سيطرته الكاملة على مخيم نهر البارد ونهاية العمليات العسكرية في المخيم، وذلك بعد القضاء على أفراد تنظيم فتح الإسلام واعتقال بقية أفراده.

2016- إعصار قوي يضرب ساحل ولاية فلوريدا، ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

2019- إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب موظفين في مطار سخيبول الهولندي.

2023- لاعبة منتخب سورية للتايكوندو شمس أحمد تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجامعات في روسيا.

من مواليد هذا اليوم…

1853 – فيلهلم أوستفالد، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1909.

1877 – فردريك سودي، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921.

من وفيات هذا اليوم

1969 – هو تشي منه، رئيس جمهورية فيتنام الديمقراطي.

1992 – باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في فيتنام.

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