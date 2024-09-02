2 أيلول 2023- لاعبة منتخب سورية للتايكوندو شمس أحمد تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجامعات في روسيا

دمشق-سانا
47 ق.م – ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصّب ابنها شريكا لها في المُلك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون.
1666- اندلاع حريق في لندن استمر لثلاثة أيام وحول أكثر من عشرة آلاف منزل إلى رماد.
1752- بريطانيا تعتمد التقويم الغريغوري رسمياً، وذلك بعد ما يقرب من قرنين من تبني معظم دول أوروبا الغربية له.
1941- “أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية” تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفكرية.
1944- إيطاليا تبرم معاهدة مع حكام اليمن تعطي لها الحق في السيطرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.
1945- انتهاء الحرب العالمية الثانية.
2007- الجيش اللبناني يعلن سيطرته الكاملة على مخيم نهر البارد ونهاية العمليات العسكرية في المخيم، وذلك بعد القضاء على أفراد تنظيم فتح الإسلام واعتقال بقية أفراده.
2016- إعصار قوي يضرب ساحل ولاية فلوريدا، ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.
2019- إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب موظفين في مطار سخيبول الهولندي.
2023- لاعبة منتخب سورية للتايكوندو شمس أحمد تحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجامعات في روسيا.
من مواليد هذا اليوم…
1853 – فيلهلم أوستفالد، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1909.
1877 – فردريك سودي، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921.
من وفيات هذا اليوم
1969 – هو تشي منه، رئيس جمهورية فيتنام الديمقراطي.
1992 – باربرا مكلنتوك، عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في فيتنام.
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