نحو 22 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال خمسة أشهر

طهران-سانا

ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية وسجّلت في غضون الأشهر الخمسة الماضية نمواً بواقع 10 في المئة لتبلغ 21 ملياراً و900 مليون دولار.

ونقلت وكالة “أرنا” عن مساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر قوله اليوم: “إن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة 60.5 مليون طناً ما يشير إلى زيادة بواقع 7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”.

وأشار رضواني فر إلى أن إجمالي صادرات إيران من بينها النفط الخام والمازوت والخدمات الفنية الهندسية والصادرات عبر المسافرين بلغ 41 ملياراً و700 مليون دولار في غضون الأشهر الخمسة الأخيرة أيضاً.

وأوضح رضواني فر أن دول الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند اختصت بـ 81 بالمئة وزناً و82 بالمئة من قيمة مجموع صادرات البلاد خلال الفترة ذاتها.

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