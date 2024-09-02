معرض لنخبة من الفنانين التشكيليين في البيت الأزرق بدمشق

دمشق-سانا

أقام البيت الأزرق في ساروجة بدمشق معرضاً لنخبة من الفنانين التشكيليين السوريين حيث تضمن 28 لوحة من مدارس فنية متنوعة.

وشارك في المعرض كل من الفنانين عبد لله صالومة وعلي سليمان وسائد سلوم وسام يوسف وعهد الناصر رجوب وعتاب ناعم وفؤاد دحدوح ومحمد العلبي ويوسف البوشي ومحمد صالح بدوي.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال الدكتور سائد سلوم: إن مشاركته كانت نقطة التماس بين ما هو واقعي وما هو نفسي معاصر وإن هذه النقطة جمعت بين شيئين متباينين هما الطبيعة الخارجية وسيكولوجيا الإنسان في ظل الظروف التي تعيشها سورية، مبيناً أن لوحة الفصول الأربعة التي شارك بها هي انعكاس لسيكولوجيا الإحساس بفصول الطبيعة والتي تمثلت بالألوان القاتمة والسواد المهيمن على الحجارة والمقاعد المهجورة وهي تمثل فصل الربيع بهجرة أبنائه.

وبدورها أوضحت الفنانة التشكيلة الدكتورة عتاب ناعم أنها حاولت بأعمالها تكريس التداخل البصري بين عناصر العمل الفني من حيث الخطوط وتركيب الأشكال وتناغم العلاقة الحلمية بين الكائنات والموجودين سواء أدركناه أو لم ندركه، مبينة محاولتها في لوحاتها تجاوز الحيز البصري والعودة إلى الذات كنوع من الحماية والهروب من التشتت وعدم اليقين.

والجدير بالذكر أن المعرض مستمر لغاية الـ 7 من الشهر الحالي.

زينب علي

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