أنامل وأوتار… أمسية موسيقية كلاسيكية غربية على خشبة المسرح الثقافي بصافيتا

طرطوس-سانا

احتضن المركز الثقافي بصافيتا في محافظة طرطوس مساء اليوم أمسية موسيقية كلاسيكية غربية هادئة لفرقة فرح صافيتا حملت عنوان (أنامل وأوتار).

وتضمنت الأمسية تقديم أربع عشرة معزوفة موسيقية كلاسيكية غربية متنوعة منها رومانس وتوركش مارش ورومبا وعاشقة الورد وفالس وغيرها، وذلك عبر استخدام آلات موسيقية كالبيانو والغيتار والكمان والايقاع، وأدى المشاركون مقطوعاتهم الموسيقية بشكل فردي وديو وثلاثي هارموني.

وأوضحت مؤسسة فرقة فرح صافيتا منال الشمالي لمراسلة سانا أن الأمسية جاءت نتيجة التدريب والجد والاجتهاد والالتزام لمدة عام بدروس موسيقية متنوعة صقلت شخصيتهم ومواهبهم، مؤكدة أنه من خلال الاهتمام الدائم بتلك المواهب والأخذ بأيديهم ومساعدتهم بشكل دائم وتحفيزهم أكثر على تقديم أفضل ما يستطيعون سيشكلون مشاريع موسيقية بالمستقبل القريب.

وذكرت اليافعة لارا سمعان 16 عاماً مغنية وعازفة بيانو أنها تجيد العزف منذ ثماني سنوات وأنها تملك شغفا عاليا تجاه الموسيقا، مبينة أنها قدمت عدة مقطوعات موسيقية غناء وعزف بشكل أفرادي وديو.

أما اليافعة داليا ساسين مغنية فبينت أنها أول تجربة لها على خشبة المسرح وتمتلك موهبة الصوت الجميل والمميز، حيث إن مشاركتها بالأمسية أتاحت لها المشاركة وإظهار موهبتها وإسعاد الحضور، بينما أكد الشابان ايلي خوري عازف على الكمان وسعود العاني على آلة الغيتار أن كل أمسية يشاركون فيها تعد نتيجة التدريب والمتابعة ومقياس للمستوى الذي وصلا إليه.

بدورها اليافعة نايا كدر عازفة بيانو نوهت بأنها قدمت ثلاث مقطوعات موسيقية إحداها بشكل إفرادي واثنتان ديو، ولها تجارب سابقة بتقديم أمسيات موسيقية.

هيبه سليمان

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