SCS-NET
الشريط الإخباري

مسرحية “فردة حلم” على خشبة مسرح القباني بدمشق

2024-09-01

دمشق-سانا

أقامت مديرية المسارح والموسيقى على خشبة مسرح القباني عرضاً مسرحياً حمل عنوان “فردة حلم”، بمشاركة كل من الفنانين غسان الدبس وطلال محفوض ومادونا حنا وكريم خربوطلي وجمال الدين زعيتر، وهو من تأليف وإخراج رائد خليل.

وسلط العمل الضوء بجرأة على المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري خلال السنوات الماضية الناتجة عن الضغوطات التي يعيشها كل شرائح المجتمع.

وعن العرض تحدث الفنان طلال محفوض لمراسل سانا قائلاً: لا يمكننا الابتعاد عن الواقع، ومن واجب المسرح أن ينقل الواقع كما هو لدق ناقوس الخطر وتظهير مشاكل المجتمع لمواجهتها لا للهروب منها.

وكشف الفنان جمال الدين زعير أن المسرحية قدمت مجموعة من الشخصيات التي نقابلها اليوم، فكان لدينا مدعي الثقافة، والدخيل على مهنة الطب، كما تناولت المسرحية تأثير المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى سطحي فقط لأجل جمع المشاهدات.

يذكر أن العرض مستمر لغاية الـ 3 من أيلول الجاري على خشبة مسرح القباني بدمشق.

مجد عبود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

مسرحية (الملك فانوس والقط بسبوس) على خشبة مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا عرضت مديرية المسارح والموسيقا _ مسرح العرائس اليوم المسرحية الموجهة للأطفال (الملك فانوس والقط …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved