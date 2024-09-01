مسرحية “فردة حلم” على خشبة مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

أقامت مديرية المسارح والموسيقى على خشبة مسرح القباني عرضاً مسرحياً حمل عنوان “فردة حلم”، بمشاركة كل من الفنانين غسان الدبس وطلال محفوض ومادونا حنا وكريم خربوطلي وجمال الدين زعيتر، وهو من تأليف وإخراج رائد خليل.

وسلط العمل الضوء بجرأة على المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري خلال السنوات الماضية الناتجة عن الضغوطات التي يعيشها كل شرائح المجتمع.

وعن العرض تحدث الفنان طلال محفوض لمراسل سانا قائلاً: لا يمكننا الابتعاد عن الواقع، ومن واجب المسرح أن ينقل الواقع كما هو لدق ناقوس الخطر وتظهير مشاكل المجتمع لمواجهتها لا للهروب منها.

وكشف الفنان جمال الدين زعير أن المسرحية قدمت مجموعة من الشخصيات التي نقابلها اليوم، فكان لدينا مدعي الثقافة، والدخيل على مهنة الطب، كما تناولت المسرحية تأثير المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى سطحي فقط لأجل جمع المشاهدات.

يذكر أن العرض مستمر لغاية الـ 3 من أيلول الجاري على خشبة مسرح القباني بدمشق.

مجد عبود

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