محافظ الحسكة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية احتياجات المحافظة

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال اجتماعه اليوم مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، ستيفان ساكاليان والوفد المرافق إمكانية زيادة الدعم المقدم لمشاريع المياه لتغطية حاجة الأهالي في ظل استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب عن محطة علوك.

وأشار صيوح إلى دور مكتب اللجنة الدولية في المحافظة خاصة ما يتعلق بتأمين مياه الشرب، مؤكداً استمرار التعاون وتقديم كل التسهيلات لتقوم اللجنة الدولية بدورها ومهامها الإغاثية والإنسانية.

من جانبه نوه ساكاليان بالتعاون المقدم لتسهيل عمل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً تكثيف جهود المنظمة في مجال المياه والتواصل مع كل الأطراف والتنسيق مع الحكومة السورية في هذا الإطار للدخول إلى المحطة والوقوف على واقعها وصيانة محطات الضخ الأفقية والعمودية.

وقدم مديرو الدوائر الخدمية أولويات الاحتياج الخاصة بكل قطاع، حيث دعا مدير الصحة الدكتور عيسى خلف إلى دعم المديرية بالأدوية الإسعافية وأدوية الأمراض المزمنة، وتقديم معدات وتجهيزات طبية لمركز اللؤلؤة الطبي بعد تحويله إلى مشفى، مشيراً إلى ضرورة تقديم محطة تحلية مياه لقسم الكلى الصناعية.

مدير عام المياه المهندس محمد العثمان أشار إلى ضرورة تقديم الدعم لمحطات التحلية ضمن مركز المدينة لضمان استمرارها بالعمل وتغطية الطلب المتزايد على المياه وزيادة عدد الخزانات المركبة في الشوارع وكميات المياه التي يتم نقلها إلى المدينة.

من جانبه بين مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس أولويات الاحتياج الخاصة بعمل الشركة والمتمثلة بإجراء صيانة شاملة لمراكز التحويل الكهربائي البالغ عددها 32 مركزاً، وتقديم وتركيب خمس محولات باستطاعة 1000 ك ف.

وأشار رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو إلى أهمية تقديم الدعم لعمل المجلس لتحسين الواقع الخدمي والمتمثل بتأمين آلية ضاغطة لنقل وترحيل القمامة مع الحاويات، وتامين المبيدات الحشرية الدخانية والضبابية والقوارض، وإصلاح آليات النظافة والصرف الصحي.

مديرة التربية إلهام صورخان لفتت إلى الحاجة إلى المواد المدرسية والمتمثلة بتقديم حقائب مدرسية وقرطاسية وخزانات خاصة بالمياه والمحروقات ومدافئ ومراوح وتجهيزات مخبرية ووسائل تعليمية.

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