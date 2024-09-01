مصرع 17 شخصاً جراء تحطم مروحية شرقي روسيا

موسكو-سانا

ذكرت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي أنه تم العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية “مي 8” بعد فقدانها أمس في منطقة جبلية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان: إنه “تم إرسال عمال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية إلى موقع تحطم المروحية (مي 8) التي اختفت من شاشات الرادار، وفي الوقت الحالي عثر على 17 جثة ولا تزال جهود البحث جارية”.

وأضافت: إن “حطام المروحية المفقودة رصد من الجو متناثراً في منطقة على ارتفاع 900 متر قرب المنطقة التي فقد عندها الاتصال بالمروحية للمرة الأخيرة”.

وأوضح وزير الطوارئ بإقليم كامتشاتكا سيرغي ليبيديف أنه “تم العثور على المروحية التي فقدت فوق أراضي الإقليم وهي محطمة وكان على متنها 22 شخصاً”، فيما صرح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية أنه “يبدو أن المروحية تحطمت على تل بسبب ضعف الرؤية وتشير البيانات الأولية إلى عدم وجود ناجين”.

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية “روسافياتسيا” أعلنت أمس اختفاء مروحية من طراز “مي 8” على متنها 22 شخصاً في إقليم كامتشاتكا، وذكرت عبر تلغرام أنه “وفقاً للبيانات الأولية كان هناك 19 سائحاً و 3 من أفراد الطاقم على متن المروحية التي اختفت قرب بركان فاتشكازيتس”.

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