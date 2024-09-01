أنشطة متنوعة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ضمن فعالية “أبناء الشمس” في مصياف وحمص

حماة وحمص-سانا

نظم فريق سيار في مدينة مصياف بريف حماة وفي حمص فعاليات ترفيهية ضمن احتفالية “أبناء الشمس” التي تقام كل عام بهدف تسليط الضوء على الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والمتسولين والمتشردين.

فعالية مصياف التي أقيمت في ساحة ملعب نادي مصياف الرياضي شارك بها نحو 290 طفلاً تضمنت فقرات فنية ورياضية وأنشطة ترفيهية وتعليمية وتوعوية مختلفة، إضافة لمحور العلاج بالفن ورسومات على الوجه على مدى ساعة ونصف مع متطوعي سيار في مصياف.

وأوضح منسق فريق سيار في مصياف علي ديوب في تصريح لمراسلة سانا أنه تم من خلال هذه الفعالية تقديم شيء بسيط للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والمتسولين والمتسربين من المدارس وإظهار بعض القدرات الامتيازية التي يمتلكونها من ناحية التعليم والسلوكيات وتقديم الهدايا والألعاب لهم.

ولفت ديوب إلى أجواء الفرح التي عاشها الأطفال خلال الاحتفالية وعبروا من خلالها عن تمنياتهم بمستقبل أفضل، مشيراً إلى صنع شجرة باسم “شجرة العائلة” لدمج هؤلاء الأطفال بالمجتمع بشكل أكبر، إضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان “الحل مو بس مصاري” يحكي عن الأطفال المشردين والمتسولين.

وفي نهاية الاحتفالية تم استعراض اللوحات الجدارية التي رسمها الأطفال وشاركوا بها خلال الفعالية إضافة إلى توزيع الهدايا المتضمنة قرطاسية لتشجيعهم للعودة إلى المدارس.

وفي حمص بدأت الفعالية في دير المخلص بالمدينة بنشاط ترفيهي موسيقي مع الفوج الكشفي العاشر من خلال عزف متطوعات موسيقية محببة للأطفال تلتها ألعاب رياضية منوعة ومسابقات، إضافة الى عرض مسرحي جسد واقع عملهم بالشوارع وسبل دعمهم تعليمياً واجتماعياً بوجود فريق سيار.

المنسق العام لفريق سيار بحمص ليلاس دامشلي بينت في تصريح لمراسلة سانا أن اليوم مخصص لقضاء وقت ممتع مع الأطفال ومشاركتهم طفولتهم المحرومين منها من خلال اللعب والترفيه وذلك بالتزامن مع أحياء الفعالية في جميع فرق سيار بالمحافظات والعالم، داعية المجتمع بكل مكوناته للنظر إلى هؤلاء الأطفال بأنهم ضحايا الإهمال وأداة لمشغليهم في كثير من الحالات.

مسؤولة الورشات والفعاليات في فريق سيار حمص جويل العويل أوضحت أنه تقام الفعالية سنوياً وتضم مجموعة من الألعاب الترفيهية بهدف إدخال الفرح إلى نفوس الأطفال وزرع البسمة على وجوههم.

مسؤول محور العلاج بالفن بالفريق جوزيف بطرس لفت إلى أهمية الفن بحياة الطفل الذي لا يجيد التعبير غالباً عن أفكاره إلا بالرسم والألوان والموسيقى والأشغال اليدوية من خلال إطلاق مخيلتهم، حيث يتم عرض أعمالهم سنوياً مع الاحتفالية بيوم أبناء الشمس.

مسؤولة محور التوعية بالفريق راما يوسف لفتت الى أنه تتم توعية الأطفال بقضايا النظافة وحمايتهم من التدخين ومعرفة الذات وتعزيز الثقة بالنفس والتعبير عما يجول في خاطرهم ومواجهة المجتمع بثقة من خلال المسرح والحوار معهم.

سهاد حسن وتمام الحسن

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