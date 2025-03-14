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ابن سلمان والسيسي يؤكدان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

2024-09-01

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة واس السعودية أن الجانبين أكدا في اتصال هاتفي على ضرورة بذل كل الجهود لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 47 شهيداً و94 جريحاً، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40738.

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