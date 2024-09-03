بمشاركة 27 لاعباً اختتام بطولة السويداء بالبلياردو للرجال

السويداء-سانا

اختتمت في السويداء بطولة المحافظة التنشيطية بالبلياردو 8 كرات للرجال التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي على مدار يومين بمشاركة 27 لاعباً.

وفاز بالمركز الأول للبطولة بهاء أبو سعد تلاه حليم الغضبان ثم ريان علبة وطارق السيد أحمد.

وأشار أمين سر اللجنة الفنية للبلياردو والبولينغ بالسويداء لؤي كوكاش في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة تمت بتنظيم اللجنة الفنية للعبة، وتميزت بظهور مواهب شابة وشهدت مستوى فنياً أكثر من جيد ووفرت فرصة احتكاك مفيدة للاعبين.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي طارق العفيف وعضو اللجنة التنفيذية رئيس مكتب الألعاب الجماعية والكرات شادي عصفور.

عمر الطويل

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