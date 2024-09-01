اليونيسف تطرح مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة

نيويورك-سانا

طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة من الأزمات، بالتعاون مع تحالف اللقاحات “غافي” ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.

وجاء في بيان مشترك للمنظمات المذكورة أنه “يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى عام 2025 اعتماداً على القدرة الإنتاجية للمصنعين”، مضيفاً: إنه “بموجب المناقصة ستبرم اليونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات، وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعداد والمتطلبات التنظيمية”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في آب الماضي أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانتشارها إلى الدول المجاورة.

ووفقاً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ” تيدروس ادهانوم غيبريسوس” فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة في الكونغو حتى الآن هذا العام، إضافة إلى 629 حالة وفاة.

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