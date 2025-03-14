عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد اليوم عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة جنوب ووسط قطاع غزة، إضافة لقصفه مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة.

وأفادت وكالة وفا بأن طيران الاحتلال قصف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وقصف طيران الاحتلال مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأوضحت طواقم الدفاع المدني أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والجرحى إثر القصف الأول لها ويواصل الاحتلال عدوانه براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 40738 فلسطينياً، وإصابة 94154 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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