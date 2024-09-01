ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40738

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 47 شهيداً، و94 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 331 على القطاع ارتفع إلى 40738 شهيداً، و94154 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

كما استشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة.

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