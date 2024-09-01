لدعم دخول المرأة إلى سوق العمل… تدريب مجاني على برامج حاسوبية في درعا

درعا-سانا

أعلن مركز دعم وتمكين المرأة التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة السورية في درعا عن فتح باب التسجيل لفئة الإناث للتدريب المجاني على برامج حاسوبية مطلوبة في سوق العمل بدءاً من اليوم وحتى الخميس القادم.

مشرفة المركز ندى الأصفر ذكرت في تصريح لمراسل سانا أن التدريب المجاني الذي يقدم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مخصص لفئة الإناث من عمر 18 إلى 35 عاماً على برامج الفوتوشوب والإليستريتور وإن ديزاين في مجال تصميم الصور والرسومات والكتب والمجلات والشعارات وإنشاء المشروعات.

ولفتت إلى أن هذا التدريب يهدف إلى إكساب المشاركات مهارات جديدة تساعدهن على زيادة مهاراتهن وكفاءتهن، وبالتالي زيادة فرصة حصولهن على عمل مناسب.

قاسم المقداد

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