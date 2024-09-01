تمديد فترة تسويق القمح في دير الزور والسويداء حتى الخميس القادم

السويداء-دير الزور-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور ومكتب المؤسسة في السويداء عن تمديد فترة تسويق موسم القمح لغاية يوم الخميس القادم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفلاحين الذين لم يسوقوا أقماحهم حتى الآن لتسويقها.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس أديب الركاض في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة لوجود كميات من الأقماح المنتجة في حقول الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، ولم يتمكنوا من تسليمها خلال موسم التسويق الذي انتهى أمس تقرر الاستمرار بافتتاح مركز الفرات في مدينة دير الزور لغاية يوم الخميس القادم لإتاحة الفرصة للفلاحين الذين لم يقوموا بتسليم أقماحهم إلى المركز.

وأوضح الركاض أن الكميات التي تم استلامها في المراكز الثلاثة التي تم افتتاحها خلال الموسم الحالي في كل من دير الزور والميادين والبوكمال بلغت 49324 طناً.

كما أعلن مكتب المؤسسة السورية للحبوب بالسويداء عن تمديد استلام القمح من المزارعين لغاية الخامس من الشهر الحالي، وذلك بعد انتهاء موسم التسويق أمس.

وذكر مدير مكتب المؤسسة المهندس نزار نعيم في تصريح لمراسل سانا أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المزارعين الذين لم يسوقوا محصولهم للقيام بذلك سواء إلى مركز المزرعة للقمح المشول أو لموقع مطحنة أم الزيتون بالنسبة للقمح الدوغما.

ولفت نعيم إلى أن الكميات المسلمة من القمح لمركزي المزرعة وأم الزيتون وصلت منذ بداية الموسم ولنهاية يوم أمس إلى نحو 17850 طناً.

إبراهيم الضللي وعمر الطويل

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