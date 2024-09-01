وسط توقعات بإنتاج أكثر من 13 ألف طن… بدء تسويق محصول البصل الجاف بالحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة تسويق إنتاج أراضيهم المزروعة بمحصول البصل الجاف في الأسواق المحلية، وسط توقعات بإنتاج 13616 طناً من مجمل المساحة المزروعة للموسم الحالي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن عمليات تسويق المحصول تستمر طيلة الشهر الحالي، حيث يحرص الأهالي على شراء البصل الجاف واستغلال انخفاض سعره في ذروة موسم التسويق وتخزينه واستهلاكه في فصل الشتاء.

وأشار بلال إلى أن عمليات التسويق ستزداد تباعاً خلال الأسبوع القادم مع بدء تسويق إنتاج المناطق الشمالية من المحافظة، مبيناً أن المساحة المزروعة بمحصول البصل الجاف في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 1702 هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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