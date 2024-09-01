تكريم 75 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء والجرحى بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت جمعية رايات الشهداء بالسويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل 75 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء والجرحى الناجحين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وخريجي المعاهد والجامعات للعام الحالي.

وجرى خلال التكريم الذي استضافه مسرح مديرية التربية توزيع شهادات وهدايا مادية وإعلان تخصيص منح دراسية بالجامعات من أحد الداعمين لجميع الناجحين بالشهادة الثانوية، إضافة لتقديم فقرات فنية تضمنت أغاني وطنية لكورال رابطة الشبيبة، وأخرى شعرية قدمها كل من مسيم غرز الدين وإيمان العتمة وياسر موال.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية لينا أبو حلا إلى الجهود التي بذلها أبناء الشهداء والجرحى بعزيمتهم وإرادتهم حتى تحقيق النجاح الذي يمتزج فرحه بالفخر ببطولات آبائهم، فيما لفت منظم الحفل عضو مجلس إدارة الجمعية مروان عكوان إلى دور أبناء الشهداء في حفظ وصية آبائهم لمواصلة الطريق، بما يخدم مستقبل الوطن.

حضر التكريم مدير التربية بالسويداء أكرم الحسنية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي للمحافظة لقطاع التربية بثينة الحلبي وعضو قيادة فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي المحامي وليد أبو عسلي وأهالي الطلاب المكرمين.

وأشهرت جمعية رايات الشهداء بالسويداء عام 2017 وتهدف إلى متابعة ودعم أبناء الشهداء والجرحى.

عمر الطويل

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