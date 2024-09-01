يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
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– ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40738
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 331 على قطاع غزة إلى 40738 شهيداً و94154 جريحاً.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 47 شهيداً و94 جريحاً.
– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهــداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً جنوب مدينة غزة.