يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40738

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 331 على قطاع غزة إلى 40738 شهيداً و94154 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 47 شهيداً و94 جريحاً.

– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهــداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً جنوب مدينة غزة.