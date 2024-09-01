SCS-NET
الشريط الإخباري

فوز مانشتر سيتي وآرسنال في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

2024-08-31

لندن-سانا

فاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتيد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم خلال افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لمانشستر إيرلينغ هالاند ثلاثية في الدقائق 10 و30 و83 بينما جاء هدف وست هام عبر روبن دياز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

وهذا الفوز منح السيتي الانفراد بالصدارة مؤقتاً بوصوله للنقطة التاسعة في حين توقف رصيد وست هام عند 3 نقاط في المركز 13.

في حين انتهت مباراة آرسنال وضيفه برايتون بالتعادل بهدف لكل منهما.

سجل للآرسنال كاي هافيرتز بالدقيقة 38 وعادل جواو بيدرو النتيجة لبرايتون عند الدقيقة 58.

وبهذا التعادل أصبح للآرسنال وبرايتون 7 نقاط لكل منهما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

فوز آرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا فاز آرسنال على مضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved