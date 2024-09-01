فوز مانشتر سيتي وآرسنال في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

فاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتيد بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم خلال افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لمانشستر إيرلينغ هالاند ثلاثية في الدقائق 10 و30 و83 بينما جاء هدف وست هام عبر روبن دياز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

وهذا الفوز منح السيتي الانفراد بالصدارة مؤقتاً بوصوله للنقطة التاسعة في حين توقف رصيد وست هام عند 3 نقاط في المركز 13.

في حين انتهت مباراة آرسنال وضيفه برايتون بالتعادل بهدف لكل منهما.

سجل للآرسنال كاي هافيرتز بالدقيقة 38 وعادل جواو بيدرو النتيجة لبرايتون عند الدقيقة 58.

وبهذا التعادل أصبح للآرسنال وبرايتون 7 نقاط لكل منهما.

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