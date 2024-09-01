كنعاني : جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تقضي على المقاومة الفلسطينية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني لن تحقق حلمه في القضاء على المقاومة الفلسطينية بل ستكون نهاية هذا الكيان الصهيوني قريبة.

وقال كنعاني عبر رسالة نشرها اليوم في صفحته على منصة إكس :” إن حلم الصهاينة في القضاء على المقاومة الفلسطينية لن يتحقق أبداً بل على العكس تماماً فإن نقطة نهاية هذه الجرائم ستكون بداية انتصار الشعب الفلسطيني والهزيمة الكاملة للكيان الصهيوني وانهياره” مشيراً إلى استشهاد أكثر من أربعين ألفاً من سكان قطاع غزة خلال 330 يوماً أكثرهم من النساء والأطفال على يد الكيان الصهيوني المجرم ناهيك عن أشلاء جثامين لآلاف المدنيين من نساء والرجال والأطفال دفنت تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة فضلاً عن تشريد نحو 90 بالمئة من سكان القطاع.

وأوضح كنعاني أن الحرب الإجرامية الصهيونية على سكان قطاع غزة لم تكشف للعالم عن وجه محتلي فلسطين البغيض والمناوئ للإنسانية فحسب بل أماطت اللثام أيضاً عن الوجه المزيف لأدعياء حقوق الإنسان في الغرب وكشفت عن الأيدي الملطخة بالدماء وفضحت أولئك المخادعين المتخفين وراء الأكاذيب السياسية والأدوات الإعلامية المغرية.

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