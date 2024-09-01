بمناسبة عيد الجيش العربي السوري مهرجان رياضي في جرمانا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمناسبة عيد الجيش نظم نادي جرمانا بريف دمشق المهرجان الرياضي الأول في المدينة تحت عنوان الرياضة للجميع بدعم من الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع وبمشاركة جميع الأندية الرياضية في المدينة.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل إلى أن المحافظة تشجع الرياضيين ليرفعوا علم سورية في جميع المحافل الدولية وفي الملاعب وليكونوا على قدر المسؤولية.

وقال خليل ” ما شاهدناه من عروض في جميع الألعاب الرياضية لكافة الفئات العمرية يعكس مدى الاهتمام الحكومي والرسمي بقطاع الرياضة وتنميته وتطويره” لافتاً إلى أهمية القطاع الرياضي في المساهمة ببناء المجتمع وتحصينه من خلال دوره الهام في تمتين العلاقات الاجتماعية الحسنة والمساهمة في رفعة الأخلاق وصناعة الأبطال.

وأشار خليل إلى أنه على الرغم من الإرهاب الذي استهدف روّاد الرياضة وأبطالها ورغم المصاعب التي واجهتها فإن الرياضة السورية كانت حاضرة في جميع المحافل واستطاع أبطال الرياضة في سورية تحقيق نتائج جيدة وحصدوا الميداليات رافعين العلم السوري في المحافل العربية والدولية.

وفي كلمة له أكد أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى أن هذا المهرجان جاء لتعزيز الدور في بناء جيل المستقبل من خلال ممارسة الرياضة لافتاً إلى أن هذه الفعالية تأتي احتفالاً بأكبر مؤسسة وطنية مؤسسة الجيش العربي السوري الذي سطر البطولات على امتداد ساحات الوطن وقدم خيرة أبنائه شهداء وابطالا وجرحى.

بدورها أشارت المحامية ثناء محمد رئيس الاتحاد العربي السوري إلى أن المهرجان استمرار لإرادة الحياة والصمود التي تسجل لأبناء مدينة جرمانا الصامدة فثقافة المدينة لا تعرف إلا الحب والسلام.

بدورها أشارت الكوتش لينا المصري عضو لجنة فنية بالاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع إلى أنه تم توجيه الدعوات إلى جميع الأندية الرياضية في المدينة للمشاركة في المهرجان لافتة إلى مشاركة أكثر من 25 نادياً و 1200 مشترك بجميع انواع الرياضات الباليه والجمباز والايروبيك والبوكينغ بهدف نشر الفرح وتعميم ثقافة الرياضة للجميع .

ولفت الكوتش جواد حمزة مدرب جمباز وباليه إلى أن المشاركة بالمهرجان نابعة من المحبة للوطن ولتشجيع التواجد في أي فعالية جماهيرية في المدينة فيما أشارت الكوتش محاسن عريج مدربة الأيروبيك إلى أن المشاركة لتعميم الرياضة ونشر فوائدها وأهميتها لتطوير الأبناء والأجساد والعقول العقل السليم في الجسم السليم.

بدورها الكوتش رنا دبوس مدربة جمباز أشارت إلى أنها قدمت بمشاركة الأطفال فقرات فنية رياضية بالجمباز لافتة إلى التعاون مع الأهالي لتدريب الأطفال على الفقرات الخاصة بالجمباز.

بدورها عضو مجلس مدينة جرمانا رحاب مرشد أشارت إلى أن مجلس المدينة يدعم كل الفعاليات ولا سيما الرياضية.

رئيس الغرفة الفتية الدولية في جرمانا امين منصور أشار أن هدف الغرفة الفتية التي شاركت في تنظيم الفعالية خلق قادة مجتمع والتأثير بفئة الشباب وتغيير تفكيرهم بما يتناسب مع القيم والعادات الموجودة.

هذا وقدم عدد من جرحى الجيش فقرات رياضية في ألعاب القوى والفنون القتالية في إشارة منهم إلى استمرار الحياة والانتصار على آلامهم رغم الإصابة.

وتم في ختام المهرجان توزيع شهادات تكريم على جميع الأندية المشاركة.

سكينة محمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen